Napoli, Giuntoli ha in canna il doppio colpo che fa felice Spalletti

Il Napoli è pronto ad attivarsi sul mercato e prelevare finalmente gli obiettivi richiesti dal suo tecnico Luciano Spalletti

In questa prima fase di calciomercato il Napoli è parso poco attivo con Cristiano Giuntoli al lavoro solo per i movimenti in uscita. Ora che il mercato è entrato nel vivo il club azzurro potrebbe stringere i tempi per gli obiettivi richiesti da Luciano Spalletti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Napoli cerca un terzino sinistro ed un centrocampista e le priorità sono il terzino del Chelsea Emerson Palmieri ed il centrocampista norvegese dello Sheffield United Sander Berge.

Napoli, non solo Emerson Palmieri: spunta il piano B

Sono Emerson e Berge le principali richieste di Spalletti ed entrambi sarebbero felici di andare nel club azzurro. Le trattative però non sono facili e la rosea sottolinea che il Napoli sta valutando anche delle alternative come piano B.

In caso di fallimento per queste due trattative Giuntoli valuta due profili già seguiti in passato e sicuramente low cost. I nomi nel mirino sono il centrocampista dell’Inter Matias Vecino ed il terzino del Liverpool Tsimikas, giocatori entrambi che potrebbero arrivare in prestito.