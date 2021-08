“Sogna di giocare qui”: il pressing asfissiante sul centrocampista dell’Inter

Isla, ex Juventus ed ora giocatore del Flamengo, è stato intervistato dove ha parlato del futuro di Arturo Vidal.

L’Inter vuole confermarsi campione d’Italia e per farlo ha ingaggiato come allenatore Simone Inzaghi dopo il divorzio con Antonio Conte. La squadra nerazzurra deve anche affrontare ad una dura crisi economica. Suning vuole chiudere questa sessione di calciomercato con una plusvalenza di almeno di 70 milioni di euro.

Il primo calciatore sacrificato è stato Hakimi che è stato ceduto al PSG. Un altro giocatore dato per partente è Vidal, ma che negli ultimi giorni ha espresso la volontà di restare: “Futuro? Ho parlato con la società, c’è un ottimo rapporto tra di noi”. Un ex giocatore della Juventus ha di nuovo gettato delle ombre sul futuro del cileno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Isla su Vidal: “Vuole giocare con la maglia del Flamengo”

Mauricio Isla, giocatore del Flamengo, è stato intervistato da ‘Fla TV’ dove ha parlato del futuro di Vidal: “Arturo? Ho parlato tante volte con lui, ha vissuto un periodo difficile. Il suo sogno è quello di giocare con il Flamengo. Si sta allenando con l’Inter, ma lui vuole indossare la maglia rossonera”.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter ci prova per il centravanti, ma da Premier e Bundes il rischio beffa

L’intervento del compagno di Vidal nella nazionale cilena è poi continuato: “Non era al meglio in Copa America. Gli ho regalato una maglia del Flamengo durante il ritiro per la Copa America. Abbiamo anche guardato le partite del Flamengo insieme”. Per adesso, l’interesse del Flamengo e del Marsiglia per Vidal non sono andati oltre a dei semplici sondaggi.