L’Inter ci prova per il centravanti, ma da Premier e Bundes il rischio beffa

C’è un centravanti tutto italiano che l’Inter sta seguendo attentamente. Rifiutata la prima offerta, ora c’è un concreto rischio beffa.

L’Inter sta lavorando per costruire una squadra in grado di essere competitiva al massimo anche il prossimo anno. Il peso dello Scudetto stampato sul petto rende il tutto più complesso, considerando il super lavoro che andrà fatto in questi mesi per regalare al neo allenatore Simone Inzaghi la miglior squadra possibile.

E cosi Marotta si guarda intorno, valuta e cerca i giocatore potenzialmente appetibili ma soprattutto accessibili per il club. La crisi economica che il calcio sta vivendo, causata ovviamente dalla Pandemia, rende il tutto più complicato. E cosi molti club – anche top – lavoreranno di fantasia, prestiti o anche soluzioni a lunga gittata che possano al tempo stesso migliorare le rose nell’immediato periodo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Marotta punta il centravanti italiano: c’è il rischio beffa

Uno dei nomi che il club nerazzurro sta attentamente valutando, è quello di Gianluca Scamacca. Una stagione positiva, quella che lo ha visto con la maglia del Genoa. Poi il ritorno al Sassuolo e gli occhi di tanti club che vorrebbero mettere le mani su uno dei talenti più cristallini del calcio italiano.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, le parole di Nedved che confermano l’affare: nessun piano B

E cosi anche l’Inter sta seguendo concretamente l’evolversi della situazione di Scamacca. IL club nerazzurro – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe proposto al Sassuolo un prestito. La richiesta, però, è stata rispedita al mittente a causa della formula proposta.

Dunque si dovrà guardare avanti, anche se l’Inter tiene comunque il giocatore sotto stretta osservazione. La verità, però, è che anche da Premier League e Bundesliga ci sono diversi club che stanno seguendo il centravanti classe ’99. West Ham ma anche l’Eintracht Francoforte (questi ultimi per sostituire Andrè Silva), opzione che ad oggi – riporta la rosea – sembrano più appetibili anche per il Sassuolo. Inter beffata? L’ipotesi è molto concreta.