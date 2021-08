E’ del Manchester City: un tweet cancellato diventa un annuncio

Il Manchester City pronto a chiudere l’ennesimo colpo di mercato: un tweet cancellato diventa un impensabile annuncio di mercato

Quando il Manchester City chiama, difficile dire di no. Lo è ancora di più se sul piatto c’è un’offerta che supera i 100 milioni di euro. I citizens fanno sul serio per Jack Grealish, 25enne centrocampista e capitano dell’Aston Villa. Per portarlo alla corte di Guardiola è stato stanziato un budget importante e i Villans faticheranno a respingere l’assalto al mittente.

Che qualcosa bolle in pentola lo si capisce anche dalle mosse social del calciatore. Il passato di Grealish su Twitter non è stato proprio politically correct, almeno per chi sta per vestire la maglia del Manchester City. Diversi i cinguettii in cui fa capire la sua ammirazione per il Manchester United. Ma sono questi stessi tweet che diventano un vero e proprio annuncio di mercato.

Grealish cancella i tweet pro United: vicino al City

Come riferito da ‘Metro’, infatti, Grealish ha provveduto a cancellare i tweet del passato che raccontavano della sua passione per il Manchester United. Pulizia completa anche se tardiva visto che le immagini delle sue frasi hanno già fatto il giro del web, ma che comunque è il chiaro segnale che qualcosa si sta muovendo.

Nell’epoca dei social anche un tweet cancellato può fungere da annuncio e allora Grealish al Manchester City sembra essere un’ipotesi molto concreta.