Non solo Nandez: l’Inter ha piazzato un colpo a fari spenti

Oltre alle trattative decisive che coinvolgono Nandez e Lukaku, l’Inter ha chiuso per un giovane talento con il club ligure

In attesa di chiudere con il Cagliari il colpo Nandez e con il futuro di Romelu Lukaku che tiene ‘con il fiato sospeso’ i tifosi nerazzurri, l’Inter ha chiuso un colpo in entrata per il settore giovanile.

La società nerazzurra è da sempre molto attenta ai giovani talenti e nelle ultime ore, come riporta Calciomercato.it, ha trovato l’accordo con l’Entella per Mateus Cecchini Muller.

Inter, affare ad un passo per il giovane talento

Inter ed Entella sono in ottimi rapporti e già in passato chiusero una trattativa simile che portò in nerazzurro Nicolò Zaniolo (sappiamo poi come è andata), ma ora le parti sono pronte a chiudere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Cecchini ha già debuttato in Serie B con il club ligure ed è pronto ora al ‘salto’ nel club nerazzurro dove almeno inizialmente dovrebbe aiutare la Primavera. Il giocatore possiede il passaporto italiano ed ha collezionato 20 presenze e 3 reti nell’ultimo campionato Primavera.