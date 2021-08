Lukaku, rilancio e resa: il Chelsea ha la formula per “stendere” l’Inter

L’Inter è pronta a cedere? Lukaku è nel mirino del Chelsea ed il club di Abramovich pare pronto a rilanciare ulteriormente nelle prossime ore.

In casa Inter c’è grande fermento. La stagione che verrà sarà ovviamente decisiva per il futuro del club, che dovrà riconfermarsi e ovviamente gestire anche il peso del ruolo di campioni d’Italia. Il tutto con un occhio attento (e questo lo sappiamo già da diversi mesi) ai bilanci.

Ecco perchè si è era necessaria una cessione molto rumorosa come quella di Hakimi, che è stato sacrificato per poter far respirare le casse della società e permettere a tutto l’ambiente di poter proseguire senza gradi patemi d’animo sotto il punto di vista economico. Ma potrebbe non bastare la sola cessione dell’esterno marocchino.

Si fa un gran parlare di quello che potrebbe essere un altro addio importante. Se inizialmente si pensava che il sacrificato potesse essere Lautaro Martinez, ad oggi ci sono indizi concreti che portato verso Romelu Lukaku.

Inter, addio a Lukaku? Il Chelsea alza il tiro

Il club che maggiormente sta monitorando la situazione di Lukaku è il Chelsea, che vorebbe mettere le mani sul centravanti e riportarlo in Premier League dove bene si è espresso negli scorsi anni. Le ultime voci parlano di un’offerta da 100 milioni (più l’inserimento di Marcos Alonso) rifiutata dall’Inter, ma i blues pare vogliano alzare ulteriormente il tiro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club di Roman Abramovich avrebbe pronta una nuova offerta da ben 120 milioni di euro, interamente cash, per far cedere definitivamente l’Inter. Una somma considerevole, che stavolta potrebbe davvero convincere l’Inter a far partire il suo bomber.