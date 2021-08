Juve, si cambia: l’annuncio a sorpresa dell’attaccante

Bernardeschi passa dalla casacca 33 alla 20: il fantasista della Juventus ha scelto il numero ‘portafortuna’ in Nazionale

Federico Bernardeschi cambia maglia, pur restando alla Juventus. Nella prossima stagione il calciatore classe ’94 passerà infatti dalla 33 alla 20.

Si tratta dello stesso numero indossato in Nazionale nella vittoriosa campagna europea, culminata con il trionfo di Wembley.

Bernardeschi sceglie il numero 20 anche con la Juve: “Mi ricorda le notti di Wembley”

Un trionfo a cui Bernardeschi ha contribuito insaccando due rigori decisivi nella lotteria dagli 11 metri, prima contro la Spagna in semifinale e poi contro l’Inghilterra nella finalissima.

Il post su Instagram in cui il fantasista ex Fiorentina ufficializza la scelta recita così: “Il numero 20 è stato sudore, sacrificio, amicizia, passione, riscatto, gioia in azzurro! È stato quelle ‘notti magiche’ di Wembley. Il 20 mi ricorderà per sempre la festa nelle piazze, la gioia nei sorrisi dei bambini, un abbraccio di 60 milioni di persone. Ora voglio portare con me in bianconero queste stesse emozioni. Continuiamo a vincere!”