Juve, assaggio di Serie A con l’Atalanta all’Allianz: data e ora

Si terrà nella notte prima di Ferragosto un match tra Juve e Atalanta che anticipa la Serie A e che vedrà una novità riguardo il pubblico

Manca ormai qualche settimana all’inizio del campionato di Serie A. Siamo nel mezzo del calciomercato e le squadre sono ancora impegnate in amichevoli. Juve e Atalanta hanno ufficializzato in queste ore un amichevole di lusso che disputeranno nei prossimi giorni.

La sfida si disputerà il 14 Agosto, la sera che precede Ferragosto e circa 7 giorni prima dell’inizio ufficiale del campionato italiano. Per questo evento ci sarà quasi il pubblico delle grandi occasioni e c’è tanta attesa da parte soprattutto dei tifosi bianconeri.

Juve-Atalanta, torna il grande pubblico all’Allianz

Per questa amichevole ci sarà la presenza del 50 % della capienza del pubblico. La società bianconera ha già messo in vendita i biglietti, ma se il Piemonte per quella data non sarà più zona bianca i tifosi saranno ovviamente rimborsati.

I rapporti tra Juve e Atalanta sono davvero ottimi come testimonia l’operazione di questi giorni riguardo il turco Demiral. Il giocatore è ad un passo dal club orobico dove arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto.