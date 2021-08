Inter, non solo Zapata per sostituire Lukaku: c’è una sorpresa

Continua a tener banco la possibile cessione di Lukaku da parte dell’Inter. I nerazzurri sarebbero pronti ad accettare l’offerta da circa 120-130 milioni di euro da parte del Chelsea. Zapata resta in pole per sostituire l’attaccante belga

Lukaku si allontana dall’Inter e si avvicina a grandi passi al Chelsea. Il club londinese sarebbe ormai pronto ad accelerare le operazioni mettendo sul piatto della bilancia un’offerta da circa 120-130 milioni di euro senza contropartite tecniche. Un’offerta che l’Inter sarebbe pronta ad accettare in concomitanza con Lukaku, il quale guadagnerà circa 12-15 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni.

Con la cessione di Lukaku, i nerazzurri sarebbero pronti a puntare su Zapata come sostituto. L’Atalanta potrebbe valutarlo oltre i 50 milioni di euro, ma l’Inter non intenderà strapagare l’attaccante colombiano. Non è escluso che i nerazzurri possano valutare altre idee, occhio anche Vlahovic e attenzione alla sorpresa Belotti, anche se quest’ultimo potrebbe rientrare nell’interesse dell’Atalanta in caso di addio a Zapata.

Inter, sì alla cessione di Lukaku: Zapata la prima opzione e occhio a Correa

Zapata per sostituire Lukaku, è questa la prima opzione dell’Inter confermata da “Alfredo Pedullà”. Non è escluso che i nerazzurri puntino al doppio colpo con Correa oggetto del desiderio di Simone Inzaghi. L’attaccante argentino, in uscita dalla Lazio, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro.

La nuova strategie dell’Inter è già pronta a entrare nel vivo. Lukaku è pronto a dire addio e abbracciare i colori del Chelsea, mentre l’Inter si prepara all’affondo su Zapata. Occhio anche a Vlahovic, anche se le eccessive richieste della Fiorentina potrebbe stoppare sul nascere la potenziale trattativa.