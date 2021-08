Manchester City scatenato: offerta folle per il top di Euro 2020

Il mercato del Manchester City è senza limiti: offerti 100 milioni di sterline per portare al club il campione inglese di Euro2020.

Il Manchester City non si ferma più e prepara un’altra super offerta per Jack Grealish. Il club è ancora in attesa di Harry Kane ma nel frattempo non arresta la sua corsa verso i principali obiettivi nel proprio mirino. Grealish, attaccante classe 1995, attualmente di proprietà dell’Aston Villa, sarebbe dunque ogni minuto che passa sempre più vicino alla panchina di Pep Guardiola.

Il Manchester City vuole Grealish: offerta da 100 milioni per l’attaccante.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Jack Grealish dovrebbe trasferirsi al Manchester City grazie a un’offerta di ben 100 milioni di sterline, quindi di oltre 100 milioni di euro. Il club sarebbe infatti pronto a pagare una cifra folle all’Aston Villa pur di ottenere il passaggio dell’attaccante, reduce dall’esperienza negli Euro2020, nelle sua fila.

Il trasferimento al Manchester City potrebbe essere completato già nella giornata di oggi. Se così fosse, sarebbe già disponibile nella finale contro il Leicester City, che si terrà sabato 7 agosto per la FA Community Shield. Il suo acquisto diventerebbe, per ora e a seconda se ci sarà o meno l’approdo (anche) di Kane, l’affare più costoso del campionato britannico. Grealish potrebbe arrivare a guadagnare circa 230 milioni di sterline a settimana.