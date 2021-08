“Accordo con l’Inter”: non solo cessioni, arriva l’acquisto di Marotta

L’Inter pensa già al futuro e punta a sottoscrivere un accordo con il giocatore dell’Ajax: potrebbe essere una certezza dei prossimi anni.

Sembra non riuscire a trovare pace il possibile accordo tra il Lione e André Onana, attuale portiere dell’Ajax. Anzi, c’è di più. Dalla Francia, ovvero secondo quanto riportato da France Football, sarebbe addirittura saltato l’accordo tra le parti e il portiere camerunense avrebbe già firmato un accordo con l’Inter di Simone Inzaghi per la stagione 2022/2023.

L’Inter e l’accordo in vista dell’estate 2022.

Un vero e proprio cambio di rotta, dunque, quello di André Onana che era fino a poche ore fa associato con certezza all’Olympique Lione. Al momento tutto sembra essere messo in dubbio, fino al punto da pensare a un totale capovolgimento della situazione. L’Inter già da tempo starebbero seguendo il suo profilo, essendo alla ricerca di un successore di Handanovic che dia sicurezza tra i pali.

In scadenza nel 2022 con l’Ajax, il portiere classe 1996 ha un attuale valore di circa 30 milioni di euro. I nerazzurri si aggiudicherebbero così, a parametro zero, un estremo difensore di alto livello, cresciuto alla corte del Barcellona. Nulla è ancora ufficiale e si attendono le prossime ore per capire se ci siano o meno certezze su questa operazione di mercato.