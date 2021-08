Juventus, Jorge Mendes ti offre l’alternativa a Locatelli

La trattativa per Locatelli è sempre più complicata e la Juventus potrebbe cosi cambiare obiettivo, anche grazie all’aiuto di Jorge Mendes

Sono diverse settimane che la Juventus lavora ormai, non più a fari spenti, per acquistare il centrocampista del Sassuolo e campione d’Europa Manuel Locatelli. Pavel Nedved ha ammesso l’interesse pubblicamente per il giocatore, ma al momento l’affare non si sblocca.

Il Sassuolo vuole 40 milioni per il centrocampista e non abbassa le sue richieste e cosi una possibile sponda di calciomercato potrebbe arrivare da Jorge Mendes. Come riporta L’Equipe il famoso procuratore, tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo, avrebbe offerto il centrocampista Renato Sanches alla Juventus.

Juventus, la risposta a Jorge Mendes per Renato Sanches

Il giocatore vuole lasciare la Francia dopo alcune buone stagioni ed il club bianconero ha preso nota. La dirigenza al momento considera Locatelli uo tra le possibili alternative all’azzurro.na priorità e Renato Sanches può essere ora solo annoverato tra le possibili alternative all’azzurro.

Per quel che riguarda invece Miralem Pjanic, il giocatore è una richiesta di Allegri e potrebbe arrivare in maniera low cost indipendentemente dall’arrivo di Locatelli.