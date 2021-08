“Sarebbe fantastico”: l’agente del dopo-Lukaku sogna l’Inter

Duvan Zapata può essere il profilo che l’Inter sceglierà per sostituire Romelu Lukaku, verso il Chelsea. Ne parla l’agente del calciatore dell’Atalanta.

Il ribaltone delle ultime settimane si starebbe concretizzando con Romelu Lukaku pronto a lasciare l’Inter per ritornare in Premier League, precisamente al Chelsea. Difficile rinunciare a 130 milioni di euro (questo dovrebbe essere l’ammontare dell’offerta dei blues), ma allo stesso tempo è difficile trovare un sostituto del belga. In assenza di un calciatore tecnicamente uguale, si cerca quantomeno un attaccante che mastichi la Serie A e che possa definirsi un bomber di razza. Ecco spuntare allora il profilo di Duvan Zapata.

Zapata all’Inter per sostituire Lukaku: parla l’agente

Secondo le indiscrezioni che circolano, non manca troppo all’offerta. Per il centravanti dell’Atalanta, l’Inter offrirebbe circa 35 milioni di euro più bonus. Al colombiano, invece, andrebbe un contratto da 3 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, Fernando Schena, agente dell’attaccante della Dea, a ‘Fc Inter 1908’, ha rilasciato alcune dichiarazioni che invitano a frenare sulle fumate bianche: “Non ho avuto discussioni con l’Atalanta e nemmeno contatti con l’Inter. Ovviamente se l’Inter ci farà una proposta, insieme a Duvan la valuteremo. Ma ora è concentrato a prepararsi al meglio per fare bene con l’Atalanta. Essere l’erede di Lukaku? Sarebbe fantastico”. La disponibilità quindi non manca, ma evidentemente i nerazzurri necessitano prima di mettere un punto definitivo al futuro di Lukaku.