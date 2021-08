Ibrahimovic indiavolato sui social: il messaggio della foto è netto

Zlatan Ibrahimovic ci sarà! Lo svedese è pronto a rivestire i colori rossoneri, dopo l’infortunio al ginocchio, non appena comincerà la nuova stagione sportiva, col Milan.

Difficile sarà per Zlatan Ibrahimovic dimenticare l’infortunio al ginocchio che ha segnato il finale dell’ultimo campionato di Serie A e gli ha impedito di prendere parte agli Europei con la Svezia. A giugno, infatti, è avvenuta l’operazione e da lì il percorso di riabilitazione per farsi trovare a disposizione per la prossima stagione sportiva, che prenderà avvio il 23 agosto.

Milan, Ibrahimovic annuncia il ritorno dopo l’infortunio

I'm Coming for You pic.twitter.com/TVbdELGxZc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 5, 2021

L’obiettivo dello svedese è esserci per la prima gara dell’anno, che il Milan disputerà contro la Sampdoria. A tal proposito attraverso i suoi canali social Ibrahimovic ha condiviso un messaggio per tutti i tifosi: “Sto tornando per voi”, in riferimento proprio al rientro in campo per aiutare il Milan a conquistare traguardi sempre più ambiziosi in campionato e in Europa.

Dopo il periodo di vacanze, il calciatore è tornato ad allenarsi con costanza per ripartire. Il peggio sembra essere alle spalle, e l’immagine stilizzata del diavolo con la sua faccia a completarne la metà su Twitter pare essere la conferma della motivazione che anima l’attaccante. D’altronde per Pioli si tratterà di un “problema in meno” da risolvere, perché sopperire all’assenza di Ibrahimovic per le sue qualità tecniche e per la sua leadership è stato difficile durante il rush finale della scorsa stagione e sarebbe molto complicato nel presente.