Inter, così è troppo: “Un altro big verso la cessione”

Dopo Lukaku, l’Inter potrebbe cedere anche Lautaro. L’Atletico Madrid è pronto ad andare all’assalto del Toro su richiesta di Simeone

Dopo Lukaku, ormai vicinissimo alla cessione al Chelsea, anche la seconda metà della coppia ‘LuLa’ potrebbe lasciare l’Inter.

L’Atletico Madrid starebbe infatti per preparare un assalto a Lautaro Martinez, stando a quanto riferisce ‘La Repubblica’.

Inter, nuova cessione in vista? L’Atletico è pronto a lanciare l’assalto a Lautaro

I Colchoneros avrebbero margine di manovra per fare un investimento importante: si è parlato anche di Griezmann, ma sarebbe il Toro la prima scelta di Diego Simeone per il reparto avanzato. Non solo: visto lo stallo totale sul rinnovo di contratto dell’attaccante argentino, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a cogliere la palla al balzo.

Certo, sarebbe un po’ sconcertante assistere a una squadra che, reduce da uno scudetto, rinuncia a tutti i migliori giocatori della rosa in una sola estate. Ma i diktat arrivati dalla famiglia Zhang sono abbastanza chiari: non esistono incedibili, in caso di offerte sopra una certa soglia si vende.

Poi serve acquistare i sostituti, a cifre chiaramente inferiori. Se per rimpiazzare Lukaku il favorito sembra essere Duvan Zapata, come possibile erede di Lautaro Marotta e Ausilio avrebbero invece individuato il Tucu Correa, ormai in rotta con la Lazio.

Con Inzaghi che accoglierebbe a braccia aperte il suo pupillo, anche se probabilmente preferirebbe farlo in un contesto differente.