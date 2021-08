Juventus, il parallelo di Adani sulla Champions: “Con Bonucci e Chiellini…”

L’ex difensore ed ora opinionista Daniele Adani ha parlato delle possibilità in Europa della Juventus con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini

Nove anni di successi negli ultimi dieci anni e record su record. La Juventus ha vissuto un periodo storico incredibile per quel che riguarda la Serie. Ma da 2011 (anno in cui è iniziata la trionfale cavalcata) non è ancora riuscita a vincere nulla al di fuori dei confini nazionali.

Più volte Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, cosi come diversi personaggi legati al mondo bianconero, hanno sottolineato questa mancanza e quest’anno con il ritorno di Massimiliano Allegri la Juventus proverà nuovamente a conquistare l’agognata Champions League.

Juventus, Adani sulle possibilità europee dei bianconeri

Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv l’ex difensore ed opinionista Daniele Adani ha parlato delle possibilità in Europa della formazione bianconera. Ecco le sue parole:

“La Juve ha vinto in Italia sia con Sarri che con Allegri ed ha cambiato. Non ha vinto con Pirlo e ha cambiato. È evidente che l’obiettivo è lottare per vincere la Champions. E Bonucci e Chiellini hanno dimostrato che vincere in Europa è possibile. Se torna Allegri non si può dire che bisogna essere competitivi su tutti i fronti, l’obiettivo è vincere la Champions, lo deve essere per forza”.