Pochettino chiaro: Ronaldo è stato scartato dal Psg

Pochettino, tecnico del Psg: “Messi è una possibilità”. Per costi, anche Ronaldo avrebbe potuto rappresentarla, ma è stato scartato

“Sappiamo cosa è successo ieri. Nasser e Leonardo stanno lavorando molto per migliorare la squadra. Ma, se dovesse arrivare Messi non partirà Mbappé. Stiamo vedendo e analizzando tutte le possibilità di mercato, Messi è una di queste. Se ci saranno novità le comunicheremo a breve.”. Parole e musica di Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, alla vigilia della gara contro il Troyes che rappresenta l’esordio in Ligue 1.