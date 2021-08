Lo spagnolo che ha stravolto la Serie A può tornare in Liga

Dal Napoli alla Fiorentina, doppia esperienza in Serie A che ha arricchito la straordinaria carriera di Callejon. Ora potrebbe tornare in Spagna.

Uno spagnolo che ha letteralmente stravolto la Serie A. No, non è poi cosi difficili arrivare a capire di chi stiamo parlando, considerando che il campionato italiano non ha avuto molti spagnoli che, nel corso degli ultimi anni, hanno fatto la differenza come l’ha fatta Josè Maria Callejon.

Arrivato dal Real Madrid nello scetticismo generale in quel di Napoli, l’attaccante ha letteralmente stravolto gli equilibri, ma soprattutto quelli che erano i giudizi nei suoi confronti. Molti tifosi del Napoli, infatti, non si dimostrarono particolarmente convinti dell’arrivo di Callejon, dubbiosi sull’effettiva efficacia del giocatore classe 87′ in Serie A.

Un giudizio che, ben presto, i tifosi partenopei furono costretti a rimangiarsi, trovandosi di fronte un giocatore di sicuro affidamento, leader ma anche tremendamente efficace sia nei pressi della porta avversaria, ma anche in fase di non possesso.

Callejon, addio Serie A: può tornare in Liga

Poi la fine con il Napoli, l’esperienza alla Fiorentina ed un futuro che potrebbe portarlo letteralmente lontano dall’Italia nell’immediato futuro. Si, perchè c’è un club in particolare che sta facendo sul serio per mettere le mani sull’ex attaccante del Napoli.

Secondo quanto riportato da quotidiano spagnolo ‘Marca’, infatti, sarebbe il Getafe la squadra pronta a mettere le mani su Callejon. Il club spagnolo avrebbe anche messo sul piatto un ingaggio che si aggira intorno ai 2 milioni a stagione. Già c’è stato – si legge – un contatto con l’agente di Callejon, il tutto potrebbe trovare una definizione nelle prossime ore.