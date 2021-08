“Messi alla Juventus”: James Rodriguez ha una certezza

Il futuro di Lionel Messi è al Psg, ma intanto James Rodriguez sogna la Pulce in bianconero: la rivelazione del calciatore colombiano

“Lionel Messi alla Juventus“. A dirlo non è un tifoso bianconero ma James Rodriguez, trequartista colombiano e grande amico di Cristiano Ronaldo. Nessuna rivelazione di mercato però, semplicemente un sogno, peraltro destinato a non essere esaudito. Certificato l’addio al Barcellona, per Messi il futuro è a Parigi: ormai il trasferimento al Psg sembra essere soltanto questione di tempo con la faraonica offerta da 40 milioni di euro sufficiente per far dire sì all’argentino. Sotto la Torre Eiffel la Pulce ritroverà il suo amico Neymar, ma non sfiderà Cristiano Ronaldo. Proprio la possibilità di vedere Messi e CR7 insieme spinge James Rodriguez a dire che la destinazione ideale dell’argentino sarebbe la Juventus: “E’ il sogno di molti” le parole del colombiano.

James Rodriguez vuole Messi alla Juventus

Un sogno che resterà tale perché i bianconeri, come tutti i club italiani, non hanno la forza economica per arrivare a Messi. L’argentino sembra ormai destinato a traslocare a Parigi e mettersi a disposizione di Pochettino per dimostrare di poter vincere anche lontano da Barcellona.

James Rodriguez, invece, aspetta di conoscere il suo di futuro: fuori dai piani di Benitez all’Everton, è nel mirino del Milan alla ricerca di un trequartista. Potrebbe esserci la Serie A nel suo di futuro, mentre per Messi ad attenderlo c’è la Ligue 1.