Non solo Messi: un colpo da 140 milioni può stravolgere il mercato

Messi al Paris Saint Germain sembra sia questione di ore. Intanto, c’è un altro colpo che potrebbe infiammare il mercato.

Il colpo Messi sta catalizzando l’attenzione di tutto il mondo. Un divorzio che molti pensavano addirittura non sarebbe mai giunto, che invece ha trovato concretezza proprio in questi giorni. Sembrava davvero che il sodalizio tra la pulce ed il club catalano dovesse proseguire anche la prossima stagione, almeno stando anche alle parole del presidente Laporta soprattutto dopo la sua elezione.

Invece Messi e Barcellona si separano, con il campione argentino che sembra destinato a proseguire la sua carriera in Francia. Il Paris Saint Germain, infatti, pare abbia in pugno l’accordo per portare l’argentino a Parigi. Un ‘dream team’ stellare, quello costruito dal club transalpino, che sta facendo discutere tutta Europa. Un accordo che vedrà Messi guadagnare ben 70 milioni di euro in due anni. Un accordo stellare, un’operazione che però potrebbe ben presto finire in secondo piano, almeno sotto il punto di vista economico.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Kane verso il City, ma serve un’offerta da paura al Tottenham

Un altro giocatore che potrebbe cambiare casacca, al netto di quelle che sembravano le sensazioni delle scorse settimane, è Harry Kane. L’attaccante del Tottenham è ambito ormai da anni, e ci sono top club che sarebbero disposti a fare follie pur di portarlo a casa. Eppure, ad oggi il centravanti inglese fa ancora parte della rosa degli spurs. Si, ma per quanto tempo ancora?

LEGGI ANCHE >>> “Non prenderemo Messi”: l’annuncio del club lascia tutti senza parole

Il Manchester City pare pronto a mettere le mani sull’attaccante classe ’93, ed anche il Tottenham pare si stia convincendo della possibilità di veder partire uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Bene, ma quanto serve per far andare via Kane? Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘Star on Sunday’, il Tottenham lascerebbe andare Kane per una cifra non inferiore ai 140 milioni, più una parte di bonus tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

Una cifra esorbitante, con il City che ha già speso tantissimo per l’acquisto di Graelish. Certo, dopo Messi al Psg, quello di Kane sarebbe un colpo che alzerebbe di netto il livello dei top club europei anche in vista della prossima Champions League.