“Non prenderemo Messi”: l’annuncio del club lascia tutti senza parole

Il nome di Lionel Messi è associato in queste ultime ore a numerosi club: dalla Bundesliga, però, arriva la smentita.

Il futuro di Lionel Messi, ormai si sa, è lontano da Barcellona. Nelle ultime ore è diventato il giocatore a cui numerosi club aspirano. Uno ‘svincolato di lusso’, dal momento che lascia i blaugrana a parametro zero. Riguardo al suo profilo, il club che riuscirà ad aggiudicarselo, dovrà pensare ‘solo’ al costo dell’ingaggio.

Ed è proprio il fattore dell’ingaggio che mette i bastoni tra le ruote ad alcune società che desiderano averlo in rosa. Questa è, infatti, la situazione che vive anche il Bayern Monaco, da cui arriva la smentita del possibile approdo della Pulce.

Il Bayern smentisce la possibilità di approdo di Leo Messi.

Il profilo di Leo Messi, quindi, è stato associato anche al Bayern Monaco. Si parlava perciò di un suo possibile approdo nella Bundesliga, ma oggi è arrivata la smentita. Il direttore sportivo del club tedesco, Hasan Salihamidzic, ha infatti dichiarato a Sport1: “Purtroppo per noi non è possibile. Non abbiamo mai negoziato con lui, i rumors dei mesi scorsi non hanno nulla a che vedere con la realtà“.

Il numero 10, ex capitano del Barcellona, è ogni minuto che passa sempre più vicino al Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. Il club francese non vorrebbe rinunciare per nulla al mondo alla possibilità d’oro che ha tra le mani di portare Messi nella propria rosa, già ricca di nomi importanti. Sarebbe, d’altronde, anche uno dei pochissimi club a potersi permettere di realizzare una simile operazione di mercato, offrendo all’argentino un ingaggio faraonico.