“Ma stiamo scherzando?”, dopo Messi il PSG sferra l’ennesimo colpo

Dopo aver detto addio al Barcellona, Messi sarà un giocatore del PSG. Ma la Pulce non è l’unico obiettivo della squadra francese.

Il Napoli disputerà oggi, ore 17:30, la quinta amichevole del proprio pre-campionato contro l’Ascoli, ma questa volta Spalletti avrà a disposizione anche i calciatori che hanno giocato l’Europeo e la Copa America. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, il mercato azzurro è bloccato.

Senza cessioni importanti, la squadra partenopea cercherà di rinforzare la rosa con eventuali occasioni di mercato. De Laurentiis venderà solo per offerte congrue al valore dei giocatori. I calciatori più indiziati, anche se ancora devono arrivare delle vere e proprie proposte, a lasciare Napoli sono Fabian Ruiz e Koulibaly.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il PSG vuole prendere anche Kalidou Koulibaly dal Napoli

Secondo quanto raccolto da ‘Foot Mercato’, il PSG non si vuole fermare al grandissimo colpo ‘Messi’ e sta cercando di portare sotto l’ombra della Torre Eiffel anche Kalidou Koulibaly. E’ da tempo che la squadra francese sta seguendo il centrale partenopeo, ma in passato De Laurentiis ha sempre rigettato al mittente le offerte per il suo giocatore.

LEGGI ANCHE >>> L’acquisto del Napoli che fa storcere il naso ai tifosi

Il contratto di Koulibaly con il Napoli scadrà nel 2023, ma la strada per un presunto rinnovo è ancora lunga. Se il PSG dovesse proporre 50 milioni di euro per il senegalese, De Laurentiis potrebbe ‘essere costretto’ ad accettare. La squadra francese vuole allestire una squadra imbattibile per riuscire a vincere finalmente la Champions League.