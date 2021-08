L’acquisto del Napoli che fa storcere il naso ai tifosi

Il Napoli fatica a chiudere nuovi colpi sul mercato: uno degli acquisti degli azzurri fa storcere il naso ai tifosi

Il Napoli non si muove. La società azzurra attende gli ultimi giorni di mercato per piazzare i colpi necessari a rendere omogenea la rosa di Spalletti. Serve un terzino sinistro come priorità, c’è il centrocampo da infoltire e poi anche un centrale di difesa vista l’addio a parametro zero di Maksimovic. Il tutto al netto di eventuali cessioni eccellenti che, davanti all’offerta giusta, diventerebbero realtà.

Giuntoli continua il suo lavoro sottotraccia, esplorando tutte le ipotesi possibili in base al diverso tipo di budget: quello molto limitato senza addii importanti e quello un po’ più consistente se dovessero esserci cessioni di primo piano. Al momento sul fronte uscite tutto (o quasi) tace: da Koulibaly a Fabian Ruiz, nessun club si è presentato con la cifra capace di spingere De Laurentiis a riflettere. Così il direttore sportivo ragiona per arrivi a basso impatto economico.

Napoli, possibile ritorno di Bakayoko

Tra le ipotesi, riferisce ‘Sky’, c’è anche quella del ritorno dal Chelsea di Bakayoko. Il centrocampista francese è stato già lo scorso anno a Napoli non facendo però una stagione in linea con le aspettative. Per questo l’ipotesi del suo ritorno non è particolarmente gradita dalla piazza.

Il calciatore arriverebbe ancora una volta in prestito, anche se ci sarebbe poi da sistemare la situazione contrattuale visto che il legame con i Blues è fino al 2022. La sua candidatura è una delle tante, insieme a Berge, altro profilo monitorato da Giuntoli e che forse avrebbe un’accoglienza migliore da parte della piazza.