Il Napoli ha già dato ad Insigne la notizia che non si aspettava

Il Napoli ha parlato chiaro con Lorenzo Insigne e ha svelato qual è la decisione del club sul futuro dell’attaccante

Venticinque-trenta milioni di euro: davanti a questa cifra il Napoli venderà Lorenzo Insigne. E’ quel che scrive la ‘Gazzetta dello sport’ nell’edizione odierna, spiegando che la distanza sul rinnovo tra società e capitano non è diminuita. Il club non vorrebbe andare oltre i 3,5 milioni di euro a fronte dei quasi cinque attualmente percepiti. Così la trattativa non decolla e la società avrebbe preso la decisione: senza prolungamento, con l’offerta giusta (25-30 milioni appunto), Insigne sarà ceduto. Una svolta di cui lo stesso calciatore sarebbe stato messo al corrente: i dirigenti azzurri avrebbero, infatti, comunicato la loro decisione all’entourage del numero 24 partenopeo.

Napoli, Insigne ai saluti: la decisione di De Laurentiis

Si attende l’offerta giusta quindi per Insigne che potrebbe mettere fine alla sua esperienza al Napoli. Una scelta frutto anche di rapporti non proprio idilliaci complice l’ammutinamento e qualche post social dell’entourage del giocatore. Così sul rinnovo è calato il silenzio, stando a quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, e l’addio è diventato un’ipotesi più che concreta.

Resta da capire chi si farà avanti per il numero 10 dell’Italia campione d’Europa. Immaginarlo in Serie A è complicato, così come all’orizzonte non sembrano esserci top club europei pronti ad investire su di lui. Si è vociferato del Barcellona, ma di concreto non c’è ancora nulla. Si resta in attesa quindi e a 12 giorni dall’inizio del campionato per Spalletti non è una bella notizia.