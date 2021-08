Un altro brutto ‘tradimento’ per il Barcellona: “Se ne va gratis”

Il Barcellona sta vivendo un periodo molto difficile. Dopo Messi, il club spagnolo deve dire addio anche ad un altro calciatore della Masia.

Il Barcellona sta affrontando una dura crisi economica che ha portato all’addio di Messi dopo vent’anni. L’argentino era disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di rimanere in maglia blaugrana, ma oltre un determinato budget, anche per i paletti imposti dalla Liga, il Barcellona non poteva spingersi.

Messi sarà un nuovo giocatore del PSG. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale per vedere la ‘Pulce’ con la maglia della squadra di Parigi. Il Barcellona non ha perso solo il giocator più forte al mondo, ma anche una forte fonte di ricavi. Il team spagnolo deve dire addio anche ad un altro giocatore della ‘Masia’.

Barcellona, Moriba vuole lasciare il club da paramentro zero

Secondo quanto raccolto dal ‘Mundo Deportivo’, Ilaix Moriba lascerà il Barcellona a parametro zero l’anno prossimo. Il giovane calciatore, classe 2003, ha deciso di non rinnovare il contratto con i blaugrana e da gennaio sarà libero di firmare per un’altra squadra. I dirigenti catalani hanno perso ogni speranza di convicere il centrocampista a restare.

Moriba con Koeman in panchina ha trovato molto spazio l’anno nella prima squadra del Barcellona, arrivando a giocare 18 partite dove ha segnato 1 gol e fornito 3 assist vincenti ai propri compagni. Il giocatore non ha trascorso un mese facile, ma ha scelto, pur consapevole del rischio di trascorrere un anno in panchina, di voler andar via a zero.