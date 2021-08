L’Inter guarda anche al futuro: arriva l’erede di Handanovic

Dopo aver preso Dzeko per sostituire Lukaku, l’Inter si sta muovendo per prendere a paramentro zero André Onana dell’Ajax.

L’Inter sta cambiando radicalmente volto dopo il divorzio con Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku. Sulla panchina nerazzurra è arrivato dalla Lazio Simone Inzaghi, ma i tifosi interisti hanno paura che un altro giocatore importante possa lasciare il team meneghino.

Marotta ed Ausilio si stanno muovendo anche in entrata. Dopo l’arrivo a zero di Calhanoglu, Dzeko effettuerà in giornata le visite mediche per la squadra nerazzurra. Il bosniaco andrà a sostituire Lukaku. L’Inter vuole anche cercare di prendere un portiere, considerando sia la scadenza contrattuale che l’età di Handanovic.

L’Inter ha bloccato per l’anno prossimo André Onana

Secondo quanto raccolto dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter avrebbe bloccato André Onana dell’Ajax. L’estremo difensore e la squadra olandese ancora devono trovare un’intesa sul prolungamento contrattuale. La squadra lombarda ne vorrebbe approffitare, prendendo il giocatore camerunense a parametro zero l’anno prossimo.

Onana gradirebbe trasferirsi all‘Inter e si sarebbe anche promesso senza remore. La volonta del team nerazzurro, così come ha fatto la Juventus con Buffon e Szczesny, è quella di far giocare l’attuale calciatore dell‘Ajax come titolare e tenere Handanovic come una riserva di lusso.