Milan, è il presidente ad annunciarlo: “Contatti avanzati”

Il presidente del Bordeaux Lopez conferma la trattativa col Milan per Adli: “Rossoneri ben piazzati, i contatti sono in fase avanzata”

Dalla Francia arrivano importanti novità sul passaggio del giovane centrocampista Yacine Adli dal Bordeaux al Milan.

L’accelerata, avvenuta nelle ultime ore, è stata infatti confermata dal presidente dei girondini Gerard Lopez, intervenuto ai microfoni ‘RMC Sport’.

Milan, la conferma del presidente del Bordeaux: “Rossoneri ben piazzati per Adli”

“Non è sbagliato dire che il Milan è ben piazzato per l’acquisto del giocatore – le parole di Lopez -. Se l’operazione andrà in porto lo sapremo nei prossimi giorni, ma i rossoneri sono in contatto avanzato con il calciatore“.

La trattativa sarebbe impostata su una base di 10 milioni di euro più bonus. Adli, in grado di giocare sia davanti alla difesa che in un ruolo più offensivo, è cresciuto Paris Saint-Germain e viene da due stagioni da protagonista proprio con la maglia del Bordeaux.

Se davvero arrivasse, il classe 2000 andrebbe a rimpolpare la nutrita colonia francese già presente nella Milano rossonera (senza considerare i francofoni nati al di fuori del Paese transalpino).