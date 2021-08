La Ligue 1 ‘scippa’ l’obiettivo estivo di Lazio e Napoli

Niente da fare per la Lazio ed il Napoli, sulle tracce di Shaqiri. Lo svizzero è molto vicino al Lione: accordo con il Liverpool ad un passo.

Sta per sfumare, per Lazio e Napoli, l’opportunità di ingaggiare Xherdan Shaqiri. Lo svizzero è in procinto di lasciare il Liverpool per trasferirsi a titolo definitivo al Lione. La trattativa, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca di Marzio, è ben avviata e restano soltanto da limare le distanze tra i due club.

Beffate Lazio e Napoli: Shaqiri ad un passo dal Lione

I francesi, in particolare, hanno messo sul piatto 6 milioni di euro mentre i Reds ne vorrebbero almeno 8. I contatti proseguiranno nelle prossime ore: la fumata bianca, in ogni caso, appare davvero vicina. Bruciate quindi le due squadre della Serie A, che avevano pensato a lui come rinforzo offensivo. Un interesse nato proprio in seguito alle parole rilasciate nelle scorse settimane da Shaqiri.

“Ho detto al Liverpool che sono pronto per una nuova sfida. Hanno accettato il mio desiderio e valuteranno seriamente le offerte che arriveranno. Non mi ostacoleranno. Se vorrei tornare in Italia? Certo. Chi non è innamorato dello stile di vita italiano, dell’italianità? Ciò che colpisce davvero è l’amore italiano per il calcio”. La Lazio lo riteneva il sostituto ideale di Joaquin Correa il quale, di recente, ha comunicato alla società di voler andare e via. Gli azzurri, così come il Napoli, dovranno cambiare obiettivo.