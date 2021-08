La Lazio è pronta a puntare con forte decisione sul nuovo esterno offensivo. Sarri confermerà il 4-3-3, ma potrebbe aprire concretamente alla cessione di Correa, il quale non rientra nei piani tattici dell’allenatore

La Lazio continua a faticare nel pre-campionato e vola alla ricerca del nuovo equilibrio con alla guida Maurizio Sarri. Un nuovo 4-3-3 totalmente differente rispetto al vecchio 3-5-2: servirà del tempo e i giusti meccanismi per voltare pagina in maniera definitiva e proficua in vista dell’inizio della stagione. Sarri, come noto, ha già confermato la stretta necessità di un nuovo esterno offensivo d’attacco adattabile soprattutto sulla fascia destra.

Impossibile arrivare a Politano, il club biancoceleste, come rivela “Sportitalia”, sarebbe ormai a un passo da Kostic. Il laterale dell’Eintracht Francoforte, valutato circa 30-35 milioni di euro, sarebbe il primo nome nella lista della società biancoceleste. Ottima personalità e ottima capacità nel puntare l’uomo creando superiorità numerica.

Calciomercato Lazio, l’arrivo di Kostic taglierà fuori Correa: le cifre della cessione

L’arrivo di Kostic potrebbe aprire concretamente le porte dell’addio a Correa. L’attaccante argentino non rientra nei piani di Sarri e la Lazio potrebbe aprire alla sua cessione per fare cassa e rinforzare la rosa, sia in attacco, sia in difesa.

Su Correa resta forte l’interesse dell’Inter si Simone Inzaghi, soprattutto in caso di addio a Lukaku. 35-40 milioni le richieste biancocelesti, ma sullo sfondo massima attenzione anche al PSG, ancora a caccia di una punta per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Kostic viaggia verso la Lazio, ma prima bisognerà risolvere il rebus Correa.