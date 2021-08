Inter, la notizia che ha spezzato il cuore dei tifosi è ufficiale

L’attesissimo annuncio è arrivato: Romelu Lukaku lascia l’Inter e diviene un nuovo calciatore del Chelsea.

L’annuncio più atteso degli ultimi giorni è arrivato questo giovedì. Romelu Lukaku è un nuovo calciatore del Chelsea. L’Inter lo rende noto con un comunicato: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea: l’attaccante belga classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club londinese. Il Club ringrazia il giocatore per le due stagioni trascorse insieme culminate con la conquista del diciannovesimo Scudetto della storia dell’Inter. A Romelu vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale”.

Inter, l’arrivo di Lukaku al Chelsea è ufficiale

“Bentorato”, scrive invece il Chelsea sui propri canali social. Il club inglese ha accolto il belga con un video che ripercorre la sua intera esperienza. Lukaku, infatti, aveva già vestito i colori dei Blues nella stagione 2011-2012 e poi nel 2013. La sua prima esperienza, tuttavia, non è stata delle migliori, poiché non è riuscito ad affermarsi e infatti è stato in prestito al West Bromwich e due anni dopo ceduto all’Everton. Per Big Rom in qualche modo potrebbe essere giunta “la rivincita” o “il riscatto”.

Intanto c’è grande attesa per le prime dichiarazioni del calciatore e per l’addio che darà ai tifosi nerazzurri, rimasti piuttosto scottati dalla vicenda. La sua cessione, seppure consapevoli dei problemi finanziari del club e delle richieste per l’attaccante, non era stata in realtà contemplata; piuttosto s’immaginava l’addio di Lautaro. Cosa dirà Romelu? Al momento è già troppo lontano da Milano…