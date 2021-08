“Ti andrebbe Leo?”, Messi ha rifiutato la proposta di Ramos al PSG

Sergio Ramos avrebbe avanzato una proposta al nuovo compagno di squadra, Leo Messi, non appena quest’ultimo è giunto a Parigi.

Il PSG ha reso possibile ciò che forse difficilmente avremmo immaginato: Leo Messi e Sergio Ramos compagni di squadra e anche qualcosa in più. L’argentino è giunto a Parigi da pochi giorni e oltre a ritrovare in gruppo l’amico Neymar, condividerà lo spogliatoio anche con l’ex capitano del Real Madrid, col quale negli anni non sono mancati gli scontri (tra squadre, s’intende) essendo stato Leo il più rappresentativo del Barcellona.

Sergio Ramos-Messi, da nemici a conviventi?

Tuttavia, come racconta ‘El Pais’, adesso tra di loro il rapporto va oltre, nella misura in cui condivideranno obiettivi e ideali. L’armistizio, allora, lo firma per primo Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, infatti, avrebbe offerto all’argentino e alla sua famiglia la possibilità di alloggiare in casa sua durante il tempo necessario per trovare una sistemazione a Parigi.

Messi avrebbe declinato l’invito, preferendo soggiornare in albergo. Una decisione che non ha a che vedere con il rapporto con Sergio Ramos, che al di fuori del campo è ottimo e intriso di rispetto, bensì per una questione di privacy e comodità per entrambe le famiglie. D’altronde Le Royal Monceau, hotel dove al momento sosta l’argentino, è decisamente confortevole e anche oltre!