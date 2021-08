Napoli, sfuma definitivamente l’obiettivo per la fascia: andrà in Spagna

Lo svedese Augustinsson andrà al Siviglia di Monchi: era uno dei possibili obiettivi del Napoli per la corsia sinistra di difesa

Era uno degli obiettivi del Napoli per la fascia sinistra di difesa. E non solo, anche la Lazio si era interessata a lui prima di virare sullo svincolato Elseid Hysaj.

Stiamo parlando di Ludwig Augustinsson, il terzino del Werder Brema e della nazionale svedese che ora, però, è destinato a volare in Spagna.

Lo svedese Augustinsson vola a Siviglia: era seguito da Napoli e Lazio

Il club tedesco, recentemente retrocesso in Zweite Bundesliga, ha infatti rilasciato uno stringato comunicato sul futuro del difensore.

“Augustinsson sta per trasferirsi in un club straniero, il Werder Brema ha concordato con lo svedese il passaggio in una nuova società”.

Il club in questione è il Siviglia di Monchi, sempre attento alle occasioni di mercato che si vengono a creare nel mercato. Ancora non sono note le cifre dell’affare.

Il Napoli, ancora preoccupantemente fermo a zero nella casella degli acquisti effettuati, dovrà quindi valutare nuovi nomi per la corsia mancina.