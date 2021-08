Napoli, si ferma Zielinski per un affaticamento muscolare: col Pescara non ci sarà. Ha già recuperato, invece, Manolas

Nuovo infortunio in casa Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Piotr Zielinski ha accusato infatti un affaticamento muscolare e di conseguenza non si è allenato con la squadra, svolgendo solo lavoro in piscina.

Improbabile, a questo punto, la presenza del centrocampista polacco nell’amichevole di domani pomeriggio contro il Pescara.

Una buona notizia per la banda di Spalletti arriva invece da Kostas Manolas, che aveva a sua volta subito un affaticamento muscolare all’adduttore ma che oggi ha recuperato, tanto da effettuare l’intera seduta in gruppo.

Per quanto riguarda gli altri giocatori out, il lungodegente Ghoulam si è allenato in parte con i compagni e in parte da solo. Mentre il terzo portiere Contini, Mertens e Lozano hanno svolto lavoro personalizzato in campo.