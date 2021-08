Inter, la scelta del tecnico avvicina l’obiettivo di mercato

Nonostante l’arrivo di Dumfries, l’Inter continua ad osservare la situazione del centrocampista Nahitan Nandez, in uscita da Cagliari.

Per il ruolo di esterno destro l’Inter ha praticamente ‘chiuso’ per l’arrivo di Denzel Dumfries, esterno del Psv e dell’Olanda. Questo acquisto non esclude però quello eventuale di Nandez, giocatore sempre più fuori dai piani del Cagliari di Giulini e Semplici.

Con un post social Nandez ha spiegato le sue ragioni ed ha chiarito ‘in pratica’ che il club sardo gli ha promesso la cessione. Un ulteriore indizio riguardo il futuro di Nandez in Sardegna è arrivato nella giornata odierna, tramite le convocazioni di Coppa Italia.

Inter, arriva dalla Coppa Italia l’indizio sull’obiettivo per il centrocampo

Il Cagliari debutterà domani sera contro il Pisa in Coppa Italia, ma Nahitan Nandez non ci sarà. A confermare la notizia è stato il tecnico dei sardi Leonardo Semplici che ha spiegato le sue ragioni in conferenza stampa:

“Del mercato se ne occupano il presidente Giulini e Capozucca. Godin sarà convocato, Nandez no per motivi societari“. Dopo l’infortunio di Rog ed il mancato arrivo di Nainggolan, il Cagliari dovrà quindi probabilmente tornare sul mercato per un centrocampista.