Inter, accordo con l’erede di Lukaku: “Arrivano gli agenti”

L’entourage di Duvan Zapata sarà presto in Italia per parlare con l’Atalanta e col giocatore: sul piatto c’è la proposta dell’Inter al colombiano.

Non si fermerà a Edin Dzeko il mercato offensivo dell’Inter. Dopo l’uscita di Romelu Lukaku, il vuoto da colmare è dal valore quasi inestimabile, soprattutto per le sinergie della squadra, ragion per cui a disposizione di Simone Inzaghi dovranno esserci diversi elementi. Uno di questi appunta a essere Duvan Zapata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Zapata per sostituire Lukaku: agenti attesi in città

Qualche settimana fa, appena l’indiscrezione ha cominciato a circolare, l’agente del calciatore aveva aperto la porta all’Inter. D’altronde, giunto al pieno della maturazione con l’Atalanta, il colombiano potrebbe finalmente dare il salto della consacrazione. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, il giocatore attende ma l’Inter è vicina a farsi avanti.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi ha deciso il futuro di Vecino: l’annuncio del giocatore in diretta

Le due società, infatti, non sarebbero in contatto per la trattativa ma nei prossimi giorni gli agenti di Zapata saranno in Italia per fare un punto della situazione col giocatore e con l’Atalanta. Pare, infatti, che abbiano già trovato un accordo di massima con il club nerazzurro, che però dovrà a sua volta trovarlo con la Dea. Per tale motivo, si mantengono vive anche altre piste come Correa della Lazio, chiaramente molto apprezzato da Inzaghi. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per l’assalto a Zapata.