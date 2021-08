Juventus, un intoppo può far saltare il prossimo acquisto

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo. I bianconeri stanno seguendo Locatelli del Sassuolo e Pjanic del Barcellona.

Dopo le cessioni forzate dell‘Inter di Hakimi e Lukaku, la Juventus è ritornata ad essere la grande favorita per vincere il campionato italiano. Sulla panchina bianconera è stato richiamato Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano sa benissimo che il primo reparto da rinforzare è il centrocampo che non ha mai convinto del tutto negli ultimi anni.

Il grande obiettivo della Juventus per la mediana è Manuel Locatelli. Il neo campione d’Euopa vuole vestire la maglia bianconera, ma il Sassuolo ha rifiutato più offerte. Un altro obiettivo del team juventino è Miralem Pjanic. Il ritorno del bosniaco può essere ostacolato da un giocatore che già milita nella Juventus.

Juventus, Ramsey può far saltare il ritorno di Pjanic

Secondo quanto raccolto dal ‘Mundo Deportivo’, Juventus e Barcellona hanno raggiunto un accordo per il prestito di Pjanic. I bianconeri devono vendere un calciatore prima di poter far tornare il centrocampista a Torino. Il giocatore designato ad essere venduto è Ramsey, ma considerando il suo lauto ingaggio, 7 milioni di euro all’anno, è difficile trovargli una squadra disposta a comprarlo.

Pjanic, trasferitosi al Barcellona grazie allo scambio con Arthur, ritornerebbe sotto l’ombra della Mole solo dopo un anno. Il bosniaco non ha mai brillato durante la sua esperienza spagnola, non facendo quasi mai parte dei piani di Koeman. Il calciatore sarebbe entusiasta d’avere di nuovo Allegri come allenatore.