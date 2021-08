Milan, la risposta dell’agente di Castillejo ai rumors sulla cessione

L’agente di Samu Castillejo, Manuel Garcia Quilon, risponde alle indiscrezioni sulla cessione dell’esterno del Milan

Samu Castillejo è tornato al centro dei rumors di calciomercato in questi giorni. L’esterno offensivo spagnolo, che nelle sue prime tre stagioni italiane ha sommato 108 presenze, con 10 gol e 11 assist, ha più volte ribadito la volontà di restare a lungo al Milan, ma anche in questa sessione sono diversi i club che si sono interessati alle sue prestazioni.

Calciomercato Milan, agente Castillejo: “Nessun contatto col Getafe”

Finora, però, nessun club è stato in grado di convincere sia il calciatore che i rossoneri. Lo ha confermato il suo agente, Manuel Garcia Quilon, che ai microfoni di SerieANews.com ha smentito una sua imminente cessione al Getafe, ultima squadra alla quale l’ex Villarreal è stato accostato.

“Non c’è stata alcuna trattativa né alcun contatto col Getafe in relazione al futuro di Samu Castillejo”, ha dichiarato il rappresentante, chiudendo in maniera netta la questione. Salvo sorprese da qui al 31 agosto, dunque, il malagueno si avvia verso la sua quarta stagione a San Siro in rossonero.