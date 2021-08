Napoli, Insigne sempre più in bilico: dalla Premier pronto un maxi ingaggio

La questione rinnovo di Lorenzo Insigne tiene banco in casa Napoli e sono sempre di più le squadre ad interessarsi al capitano azzurro.

Il rebus rinnovo di Lorenzo Insigne incuriosisce e ‘fa gola’ a diversi club in tutta Europa. Il capitano del Napoli è in scadenza con il club azzurro a Giugno 2022 e sul giocatore ci sono diverse squadre, soprattutto in caso di mancato rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse dell’Inter. Il club nerazzurro, dopo aver ceduto Romelu Lukaku al Chelsea, sta pensando di utilizzare parte del ricavato della cessione per acquistare il talento partenopeo. Marotta guarda anche al futuro e pensa anche ad un possibile ingaggio a parametro zero del giocatore.

Insigne, un futuro sempre più in bilico

Oltre al club nerazzurro osservano la situazione anche l’Atletico Madrid e l’Everton del suo ex tecnico Rafa Benitez, ma nelle ultime ore un nuovo club avrebbe messo nel mirino l’esterno offensivo di Frattamaggiore.

Come riporta il Sun sul giocatore c’è anche l’interesse del Tottenham. Gli ‘Spurs’ starebbero pensando ad Insigne soprattutto in caso di mancato rinnovo e sarebbero pronti ad offrire un mega ingaggio al talento azzurro per acquistarlo a parametro zero.