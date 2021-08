Ufficiale: l’attaccante ha cambiato idea e resta in Serie A

Il Genoa ha reso noto attraverso attraverso un comunicato stampa il rinnovo di Goran Pandev per un’altra stagione sportiva.

Gli ultimi giorni di calciomercato, prima dell’inizio della nuova stagione sportiva, sono anche quelli della chiarezza per il Genoa. Mentre tessera il bronzo alle Olimpiadi col Messico, il difensore Johan Vásquez, la società di Preziosi ricomincerà anche dalla vecchia guardia per un mix di giovani e navigati.

Ufficiale: Pandev ha firmato il rinnovo col Genoa

🎶 Ehi Siri, metti la playlist “Goran #Pandev” 🔴🔵 Pandev ha rinnovato il suo contratto con il Genoa ➡️ https://t.co/rZhngzKRLU pic.twitter.com/Nt8N4P45zz — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 13, 2021

Attraverso i propri canali ufficiali, infatti, la società rossoblu ha annunciato il rinnovo contrattuale dell’attaccante, Goran Pandev fino al 30 giugno del 2022: “Pandev con la maglia del Grifone ha già raggiunto importanti traguardi: 156 presenze in Serie A TIM sulle 473 totali e 28 gol dei suoi 101 nel torneo. E’ inoltre il terzo calciatore straniero per numero di presenze nella storia della Serie A TIM ed è uno dei cinque giocatori attualmente in Serie A TIM ad aver realizzato almeno 100 reti nella competizione”.

Una notizia che era nell’aria da giorni ma non smette di essere una sorpresa. Il 38enne, infatti, è stato protagonista di uno storico Europeo con la maglia della Macedonia del Nord, al termine del quale ha annunciato l’addio alla Nazionale, dopo aver raggiunto il sogno di disputare la kermesse continentale. Emozionante la standing ovation e la guardia d’onore dei compagni durante la sfida contro contro l’Olanda; proprio in quella circostanza aveva annunciato di dover parlare anche col Genoa e si temeva l’addio, invece si proseguirà ancora insieme, per un’altra stagione.