“Vogliamo Conte”: la pressante richiesta per il primo esonero

Antonio Conte può tornare subito in panchina: c’è una pressante richiesta di esonero con il salentino indicato come uomo giusto

“Vogliamo Antonio Conte“: Ferragosto non è ancora arrivato ma è già tempo di richieste di esonero. Una, pressante, arriva da Londra, sponda Arsenal. Il debutto dei Gunners è stato il peggiore che Arteta poteva immaginare: ko contro il neopromosso Brentford nella prima giornata di Premier League. Una sconfitta che per i tifosi del club londinese ha solo un colpevole: il manager spagnolo. Arteta è stato confermato alla guida dell’Arsenal, ma non conta la simpatia dei tifosi che, alla prima sconfitta, non hanno perso occasione di contestare l’allenatore.

I tifosi dell’Arsenal vogliono Conte: Arteta già nel mirino

Non una novità per lo spagnolo che già lo scorso anno ha fatto i conti con un clima non certo amichevole nei suoi confronti. Così a lungo si è parlato di un possibile avvicendamento in panchina, cosa che poi non si è verificata. Ora la stagione è iniziata e il ko ha riacceso le polemiche.

I sostenitori dei Gunners chiedono l’esonero di Arteta e indicano in Conte l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni della squadra. Libero dopo l’addio all’Inter, il tecnico salentino è molto apprezzato in Premier League dove ha vinto con il Chelsea. La richiesta dei tifosi è chiara, ma difficilmente si arriverà alla rottura così a breve.

Hire Zidane or Conte. Enough of this rookie experiment — Indispensable David 🌚 (@davidchibike) August 13, 2021

Antonio Conte is a free agent while Mikel Arteta has a job. The world is unfair. — Dotman (@chukwue95547018) August 13, 2021