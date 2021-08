De Rossi e la frase che non farà affatto piacere a Lukaku

Daniele De Rossi ha in queste ore annunciato l’addio alla Nazionale e tra le altre cose ha lanciato una pesante stoccata a Romelu Lukaku.

Daniele De Rossi è stato tra i protagonisti della vittoria degli Europei da parte dell’Italia di Roberto Mancini. Non era in campo stavolta, ma come membro dello staff azzurro ha dato un importante contributo.

L’ex calciatore della Roma ha detto addio alla Nazionale spiegando in questo modo la sua scelta: “So cosa fare. Voglio allenare. E nonostante abbia 38 anni e non mi sia mai seduto in panchina, mi sento pronto. Aspettare la prima chiamata mentre ero in Nazionale non avrebbe senso e non sarebbe rispettoso nei confronti della Federazione e nei confronti di Mancini”

De Rossi e le parole di Lukaku

Nel corso dell’intervista De Rossi ha inoltre lanciato una pesante stoccata all’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku. Il giocatore belga, al suo arrivo a Londra, ha dichiarato di aver sempre tifato per il Chelsea, ripetendo praticamente lo stesso discorso che fece al suo arrivo all’Inter.

Ecco la frecciata di De Rossi, riferita probabilmente all’ex attaccante nerazzurro: “Io non devo vendere nulla, non amo regalare frasi ad effetto. Non dirò che la prossima squadra è quella che sognavo da bambino. Le trovo paraculate”