Attimi di terrore in Ligue1: l’attaccante ha un malore e si accascia

Nel corso del match di Ligue1 tra Marsiglia e Bordeaux grande spavento per l’attaccante Kalu, crollato improvvisamente a terra.

Attimi di grande paura nel match di campionato francese tra Olympique Marsiglia e Bordeaux. L’attaccante del club ospite Samuel Kalu è letteralmente ‘svenuto’ cadendo a terra all’improvviso mentre si preparava in barriera. Tanta paura in campo e preoccupazione con i medici ed i soccorsi arrivati subito e i giocatori in cerchio a coprire.

E’ stato un ‘dejavù’ rispetto a ciò che è successo poco più di un mese fa a Copenaghen durante Danimarca-Finlandia e la particolare situazione di Christian Eriksen. Fortunatamente qui le cose sono andate ancora meglio e Kalu si è rialzato dopo pochi minuti.

Ligue1, non era la ‘prima volta’ per Kalu

Non è la prima volta che il giocatore classe 1997 crolla a terra. Nel 2019 crollò nel corso di un allenamento con la nazionale nigeriana, ma in quel caso il malore era dovuta alla disidratazione.

Nonostante si sia subito rialzato, Kalu è stato trasportato immediatamente fuori e nelle prossime ore verranno eseguiti accertamenti sulle sue condizioni fisiche.