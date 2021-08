Ronaldo rompe il silenzio, ma nella sua lettera manca qualcosa

Lunga risposta di Cristiano Ronaldo ai rumors sul suo futuro. Il portoghese chiede rispetto, ma non chiarisce se resterà alla Juventus o no

Decisa risposta di Cristiano Ronaldo alle voci di mercato che lo davano intenzionato a lasciare subito la Juventus, proponendosi a diverse squadre e al Real Madrid in particolare.

Il portoghese, su Instagram, ha pubblicato un lungo post in cui, in estrema sintesi, chiede silenzio e rispetto. Nessun riferimento, però, al suo futuro. Soprattutto, non viene mai nominata la Juve. Il che, in effetti, non fa che infittire il mistero su CR7.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ronaldo sbotta con le voci che lo danno verso Madrid: “Solo chiacchiere”

Questi i passaggi più significativi del post di CR7:

“Tutti quelli che mi conoscono sanno quanto io sia concentrato sul mio lavoro. Meno parole e più fatti, questo è sempre stato il mio motto.

Più che nei miei confronti, perciò, il modo frivolo in cui il mio futuro è riportato dai media è irrispettoso per tutti i club coinvolti in queste voci, per i loro giocatori e i loro staff.

La mia storia al Real Madrid è stata scritta. So che i tifosi del Real continueranno a portarmi nel cuore e io li porterò nel mio, a mia volta”.

“Oltre all’episodio recente in Spagna, ci sono state frequenti notizie che mi associavano a molti club in diversi campionati, ma nessuno si è mai preoccupato di tirare fuori la verità.

Rompo questo silenzio per dire che non posso permettere che si giochi col mio nome. Io rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro. Tutto il resto sono solo chiacchiere“.