Ronaldo, ‘frecciata’ di Georgina a Ancelotti: il commento è virale

Diventa virale il commento lasciato da Georgina, compagna di Cristiano Ronaldo, riguardo l’ultimo tweet scritto da Carlo Ancelotti.

Continua a far parlare la questione di un possibile avvicinamento di Cristiano Ronaldo al Real Madrid per una presunta richiesta dello stesso Carlo Ancelotti. Dopo le affermazioni lanciate da El Chiringuito, infatti, si è diffusa la notizia di un possibile trasferimento di Ronaldo a Madrid ma, quasi immediata, è arrivata la smentita da parte dello stesso Ancelotti, allenatore tirato in causa ma, in realtà, estraneo ai fatti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Ancelotti smentisce, Georgina se la ride.

Nel corso del primo pomeriggio, dunque, è arrivata la smentita di Carlo Ancelotti tramite il proprio profilo Twitter. Queste le parole dell’allenatore dei Blancos in merito alla faccenda: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ora è davvero fatta: arriva l’annuncio che attendeva Allegri

Spunta però, sotto la foto caricata su Instagram proprio da El Chiringuito, del tweet stesso di Ancelotti, anche la reazione di Georgina Rodriguez, compagna di CR7: la ragazza ha infatti risposto con una sonora risata. Commento apprezzato da più di 5mila persone. Un commento esplicativo e diventato perciò immediatamente virale.