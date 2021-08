Esplode il mercato del Milan: altri tre colpi per Pioli

Il Milan vuole chiudere il mercato da protagonista: vari nomi nella lista di Maldini, tra questi c’è Bakayoko, fuori dai progetti del Chelsea

L’infortunio di Franck Kessié ha sconvolto i piani del Milan che dovrà ‘pescare’ un centrocampista per sopperire all’assenza del calciatore ivoriano, una pedina molto importante dei piani tattici di Stefano Pioli. L’ex Atalanta si è fermato per un problema fisico che lo terrà via per alcune settimane. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno prossimo, l’intenzione è quello di definire in fretta il rinnovo evitando altri casi Donnarumma e Calhanoglu.

Per rinforzare questa zona del campo, i rossoneri hanno messo in lista un nome e un cognome preciso. Ed è quello di Tiémoué Bakayoko, in uscita dal Chelsea. Sul calciatore, come spiega il giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio bisogna battere la concorrenza di altri club.

Milan, trattativa in corso con il Chelsea per riportare Bakayoko in rossonero

Milan e Chelsea hanno già realizzato varie operazioni negli ultimi mesi. I rossoneri hanno preso dai ‘Blues’ Tomori e Giroud, ora sperano di fare nuovamente spesa nella squadra campione d’Europa per potenziare il proprio centrocampo e fronteggiare all’assenza di Kessié. Il direttore tecnico Paolo Maldini ha messo nel mirino Tiémoué Bakayoko, già transitato da Milano nella stagione 2018-2019. Per il centrocampista francese, che ieri ha compiuto 27 anni, si sta muovendo anche un’altra italiana, il Napoli. Con i partenopei, lo strutturato mediano ha racimolato 44 presenze nel corso dell’ultima stagione. Gli azzurri non sono l’unica rivale perché al giocatore è interessato anche l’Olympique Lione. Il Milan, come spiega Di Marzio, continua a trattare per accaparrarsi il calciatore che non resterà a Londra.

I rossoneri restano vigili anche su Yacine Adli del Bordeaux. Il ventunenne di Vitry-sur-Seine garantirebbe forza fisica al centrocampo del Milan. I rossoneri valutano l’ingaggio di un altro calciatore nel reparto offensivo malgrado non appare chiaro se si tratti di un trequartista oppure un esterno.

Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe arrivare la fumata bianca per Alessandro Florenzi. L’accordo con la Roma è stato raggiunto per un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’obiettivo della formazione milanese è quella di chiudere il calciomercato da protagonisti. La squadra di Stefano Pioli tornerà in Champions League a distanza di vari anni.