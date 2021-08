Inter, il nuovo nome per l’attacco è un gioiello di Raiola

L’Inter valuta Marcus Thuram per l’attacco: il figlio d’arte gioca in Bundesliga ed è rappresentato da Mino Raiola

Inter attivissima in questi ultimi 15 giorni di mercato, con Marotta che vuole regalare un altro colpo in attacco a Simone Inzaghi dopo l’acquisto di Edin Dzeko.

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il nome nuovo per l’attacco nerazzurro sarebbe quello di un figlio d’arte.

Inter, il nome nuovo per l’attacco è di un figlio d’arte: Marcus Thuram

Nello specifico, si tratta di Marcus Thuram, 24enne del Borussia Moenchengladbach che ha incontrato l’Inter nella passata stagione di Champions, oltre ad aver disputato gli ultimi Europei con la maglia della Francia.

Marcus, a differenza del padre Lilian, è un calciatore offensivo. Anche se in Bundesliga ha giocato prevalentemente da esterno, in un ruolo che non è previsto nel 3-5-2 di mister Inzaghi, può disimpegnarsi pure come seconda punta ‘atipica’ (dato il fisico imponente, sopra il metro e 90).

L’agente del transalpino è Mino Raiola, che pochi giorni fa ha aiutato i nerazzurri a chiudere la trattativa per un altro suo assistito, Dumfries, e che si sarebbe già messo al lavoro per impostare una base di trattativa con il club tedesco.