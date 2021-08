Il campione d’Europa vuole il Milan: “Lo ha già detto al club”

Dopo Locatelli il Sassuolo potrebbe perdere anche Domenico Berardi. Il giocatore, campione d’Europa, è nel mirino di Milan e Fiorentina

Il Sassuolo ha ceduto ufficialmente Manuel Locatelli alla Juventus, ma in queste ore è alle prese con la ‘grana’ Berardi. Il campione d’Europa vuole misurarsi con un grande club ed avrebbe chiesto la cessione, sulle sue tracce c’è il forte interesse del Milan.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena negli ultimi giorni c’è stato un incontro tra le parti dove il giocatore, il neo campione d’Europa, ha comunicato la volontà di andare via.

Milan, avanza l’ipotesi Berardi per l’attacco

Sul giocatore c’è il pressing di Fiorentina e Milan con il club rossonero che garantirebbe al calciatore la possibilità di misurarsi in una competizione prestigiosa come la Champions League. Dopo aver vinto gli Europei Berardi sogna di provare una nuova esperienza in un grande club.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo offensivo che copra l’addio di Hakan Calhanoglu e Berardi può rappresentare il colpo dell’ultim’ora. Ci saranno da sconfiggere le perplessità del Sassuolo che chiede oltre 30 milioni per il suo attaccante.