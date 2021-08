Napoli, ora è ufficiale: De Laurentiis annuncia il colpo

Arriva il colpo di mercato in casa Napoli. Ad annunciarlo è stato il presidente Aurelio De Laurentiis attraverso un tweet.

Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima stagione sostanzialmente con la stessa squadra che ha giocato quella che ha visto gli azzurri terminare quinti in classifica sotto la guida di Rino Gattuso. Un risultato che ha lasciato largamente l’amaro in bocca ai tifosi partenopei, che ora sperano di poter ottenere un piazzamento migliore grazie all’esperienza di un allenatore navigato come Luciano Spalletti.

In molti, però, si aspettavano anche maggior attivismo sul mercato. La realtà, però, è che il Napoli ha lavorato poco, pochissimo, andando a piazzare soprattutto diversi esuberi e giocatori che non rientravano nel progetto tecnico. Spalletti ha anche valutato, nel corso delle settimane estive, anche giocatori giovani in grado di potersi rendere utili per la causa. In questi minuti, poi, è arrivato anche un annuncio importante.

Napoli, De Laurentiis piazza il nuovo acquisto

Il Napoli, come detto, non ha lavorato molto sul mercato, ma in questi minuti è arriva l’ufficialità di un colpo del quale si sta parlando ormai da qualche giorno. Juan Jesus, infatti, è un nuovo difensore del Napoli. L’ex Roma ed Inter, infatti, approda all’ombra del Vesuvio con un contratto annuale – secondo quanto riportato da Sky Sport – ed avrà modo di rimpinguare il reparto arretrato.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis, che attraverso un tweet pubblicato qualche minuti fa, ha pubblicato uno scatto che ritrae proprio Juan Jesus alle prese con la firma sul contratto che lo legherà al Napoli la prossima stagione. Un difensore in più per Spalletti, in attesa di capire cosa ne sarà di Kostas Manolas, dato in queste ore vicinissimo all’Olympiacos.