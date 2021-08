Il Napoli potrebbe cedere Manolas nelle ultime due settimane di mercato: Raiola lavora ad un possibile scambio che accontenterebbe gli azzurri

Il Napoli è una delle big che si sta muovendo di meno sul mercato. Ancora zero acquisti per gli azzurri che a breve annunceranno l’arrivo a parametro zero di Juan Jesus. De Laurentiis aspetta le cessioni per capire quanto budget stanziare per gli acquisti ed intanto Giuntoli lavora a possibili occasioni last minute. In questo scenario irrompe l’Olympiacos e la voglia di Manolas di tornare in Grecia. Il difensore ex Roma può lasciare Napoli ma serve una cifra importante (circa 20 milioni) per evitare minusvalenze. Peccato che la squadra di Atene non ha intenzione di sborsare questa somma ed è qui che entra in scena Raiola. Il procuratore di Manolas potrebbe avere la carta giusta per far quadrare i conti. Una carta che risponde al nome di Mady Camara, 24 anni, centrocampista guineano che piace da tempo ai partenopei.

Napoli, scambio Manolas-Camara: regia di Raiola

Lo scambio – secondo quanto si legge su ‘Tuttosport’ – potrebbe accontentare tutte le parti in causa. Da lavorare sull’eventuale conguaglio che potrebbe essere corrisposto al club greco: con circa tre milioni di euro a favore dell’Olympiacos l’operazione potrebbe chiudersi. Un affare per tutti con il Napoli che abbasserebbe il monte ingaggi vedendo uscire i 4,2 milioni percepiti da Manolas e avrebbe anche un rinforzo a centrocampo e il greco che sarebbe accontentato.

Resterebbe poi da ‘tappare’ il buco in difesa dove l’arrivo di Juan Jesus da solo non può bastare. In questo caso il nome buono potrebbe essere quello di Rugani, se la Juventus decidesse di cederlo in prestito.