Il rifiuto di Vidal all’ex Milan che fa sognare i tifosi dell’Inter

Arturo Vidal dice no all’offerta proveniente dalla MLS: il motivo non può che far felici i tifosi dell’Inter

No, grazie. E’ quello che si è visto rispondere David Beckham quando ha bussato alla porta di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è uno degli uomini che potrebbe lasciare l’Inter in questo finale di calciomercato. I sei milioni di euro d’ingaggio l’anno sono tanti, troppi per una squadra che fa del risparmio il suo obiettivo principale. Ecco perché eventuali offerte saranno prese in considerazione da Marotta e Ausilio, nonostante poi in caso di uscita bisognerà intervenire con un acquisto. Intanto Vidal ha detto no alla proposta dell’Inter Miami: il cileno avrebbe potuto approdare in MLS, nelle franchigia di Beckham ma ha rispedito a mittente la proposta.

Inter, Vidal vuole restare per la Champions

Come si legge su ‘La Tercera’, Arturo Vidal non ha intenzione di lasciare l’Europa, almeno per il momento. Il suo desiderio è provare a vincere ancora la Champions League ed è per questo che ha detto no all’Inter Miami.

Beckham però non ha intenzione di arrendersi e proverà un rilancio per strappare il sì dell’ex Barcellona e Juventus. Trattativa non ancora chiusa quindi ma con la consapevolezza per il club americano che non sarà semplice avere il sì del centrocampista cileno: Vidal vuole vincere la Champions ed è per questo che sta scegliendo di restare all’Inter. I tifosi nerazzurri non possono che sorridere e sperare.